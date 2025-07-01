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Футбол

Итальянский топ-клуб неожиданно заинтересовался Ярмолюком

Наполи хочет подписать Егора.
Сегодня, 20:04
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Итальянский Наполи нацелился на еще одного украинца.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, «партенопейцы» хотят подписать Егора Ярмолюка. В хавбеке видят идеальную замену Андре-Франку Замбо-Ангисси.

Боссы итальянского клуба попытаются выйти на контакт с Брентфордом в ближайшие дни, чтобы понять, насколько вероятна сделка. «Пчелы» могут запросить за Ярмолюка 20 млн евро.

Напомним, Наполи также интересовался Георгием Судаковым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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