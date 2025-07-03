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Футбол

Назван клуб, который предложил 15 миллионов евро за Батагова

Арсений может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 07:24       Автор: Митя Шитко
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагова может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Günebakış Haber, услушами футболиста интересуется Ноттингем Форест.

По данным источника, английский клуб увеличил свое предложение с 10 до 15 миллионов евро.

Батагов перешел в турецкий клуб в августе прошлого года за два млн долларов из Зари. В этом сезоне украинец провел 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился о трансфере Таловерова.

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