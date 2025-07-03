Назван клуб, который предложил 15 миллионов евро за Батагова

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагова может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Günebakış Haber, услушами футболиста интересуется Ноттингем Форест.

По данным источника, английский клуб увеличил свое предложение с 10 до 15 миллионов евро.

Батагов перешел в турецкий клуб в августе прошлого года за два млн долларов из Зари. В этом сезоне украинец провел 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился о трансфере Таловерова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!