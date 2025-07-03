Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Футболист сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота погиб в ДТП.

Как сообщает Marca, 28-летний вингер скончался в результате автокатастрофы, который произошла в провинции Самора на западе Испании.

Вместе с игроком английского клуба погиб его брат.

За свою карьеру португалец играл за Вулверхэмптон, мадридский Атлетико, Порту и Пасуш де Феррейра. В 2020 году перебрался в Ливерпуль. В составе Ливерпуля Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Англии согласился на трансфер в Ливерпуль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!