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Футбол

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Португалец попал в ДТП.
Сегодня, 11:21       Автор: Митя Шитко
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Футболист сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота погиб в ДТП.

Как сообщает Marca, 28-летний вингер скончался в результате автокатастрофы, который произошла в провинции Самора на западе Испании.

Вместе с игроком английского клуба погиб его брат.

За свою карьеру португалец играл за Вулверхэмптон, мадридский Атлетико, Порту и Пасуш де Феррейра. В 2020 году перебрался в Ливерпуль. В составе Ливерпуля Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. 

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Англии согласился на трансфер в Ливерпуль.

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