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Футбол

Арсенал отреагировал на то, что бывшему футболисту команды предъявили обвинения в изнасиловании

Партей предстанет перед судом.
Сегодня, 12:40       Автор: Митя Шитко
Томас Партей / Getty Images
Томас Партей / Getty Images

Бывший полузащитник Арсенала Томас Парти получил обвинение в насилии.

Лондонский клуб сделал заявление относительно Партея.

"Контракт игрока истек 30 июня. В связи с продолжающимися судебными процедурами клуб не может комментировать это дел", - приводит заявление журналист BBC Сэми Мокбел.

Парти обвиняют в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия. Футболист предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 5 августа. 

Напомним, что в конце июня Партей покинул Арсенал свободным агентом после 5 лет в команде.

Ранее Арсенал расторг контракт с еще одним игроком.

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