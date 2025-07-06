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Футбол

Мусиала пропустит первую часть сезона из-за сложной травмы

Джамал не избежал перелома.
Сегодня, 00:40       Автор: Василий Медвидь

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала не сможет помочь команде в первой половине сезона-2025/26.

Как сообщает издание Bild, лидер мюнхенцев пропустит 4-5 месяцев. Обследование показало, что немец сломал малоберцовую кость и порвал несколько связок.

Джамал получил травму в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против ПСЖ.

Напомним, что ПСЖ обыграл Баварию и прошел в полуфинал турнира.

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