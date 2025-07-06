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Футбол

"Шок для всех нас": Нагельсманн прокомментировал травму Мусиалы

Юлиан пожелал своему подопечному скорейшего выздоровления.
Сегодня, 17:46       Автор: Василий Медвидь

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал травму полузащитника "бундестим" и Баварии Джамала Мусиалы.

Специалист заявил, что произошедшее в матче против ПСЖ стало шоком.

"Травма Джамала стала большим шоком для всех нас, ведь он только что вернулся на поле после мышечной травмы. Наши мысли с ним.

Джамал может рассчитывать на поддержку всех нас в национальной сборной. Желаем ему успеха в операции и скорейшего выздоровления. Сейчас это самое главное".

Напомним, ранее сообщалось, что Мусиала пропустит первую часть сезона.

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