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Футбол

Сын легенды Интера близок к переходу в стан гранда европейского чемпионата

Александар Станкович может заменить Ардона Яшари в Брюгге.
Сегодня, 19:22       Автор: Василий Медвидь

Миланский Интер может отпустить одного из своих игроков в топ-клуб европейского чемпионата.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, бельгийский Брюгге намерен подписать Александара Станковича. Сумма трансфера может составить 8-10 млн евро.

Сербу предлагают подписать контракт до 2029 года. Финансовые детали личного соглашения пока неизвестны.

Стоит отметить, что Александар является сыном Деяна Станковича, который выступал за «нерадзурри» на протяжении многих лет и, в частности, выигрывал Лигу чемпионов с клубом.

Также нужно сказать, что полузащитник может заменить в составе Брюгге Ардона Яшари, которым интересуется Милан.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен подписать одного из основных игроков Интера.

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