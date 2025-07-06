Манчестер Сити собрался активировать клаусулу финалиста Лиги чемпионов

Английский Манчестер Сити определился с приоритетной кандидатурой на правый фланг обороны. Клуб Премьер-лиги вступил в переговоры с миланским Интером, утверждает инсайдер Стив Кэй в X.

Объектом интереса "горожан" стал Дензел Дюмфрис. В договоре нидерландца с"нерадзурри" предусмотрена временная клаусула. До 15 июля заинтересованный клуб может активировать опцию выкупа всего за 25 млн евро.

В прошлом сезоне Дюмфрис провел 47 матчей во всех турнирах (11 мячей, 6 ассистов). Контракт защитника с Интером действует до лета 2028 года. На Этихаде он должен заменить англичанина Кайла Уокера.

Кстати, накануне Интер закрыл трансфер форварда Анжа-Йоана Бонни.

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