Интер подписал форварда середняка Серии A

Нападающий Анж-Йоан Бонни покинул итальянскую Парму. Миланский Интер закрыл трансфер француза, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард заключил с "нерадзурри" 5-летний контракт. Вицечемпион Италии отдал за Бонни ориентировочно 23 млн. евро. На Джузеппе Меацца он будет снова выступать под руководством Кристиана Киву.

В прошлом сезоне Бонни сыграл 37 поединков в Серии A, в которых оформил 6 голов и 4 ассиста. Ранее нападающий защищал цвета Шатору на родине. Также новичок "Нерадзурри" выступал за сборные Франции U-19, U-20 и U-21.

Напомним, туринский Ювентус подписал свободным агентом Джонатана Дэвида.

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