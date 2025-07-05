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Футбол

Интер подписал форварда середняка Серии A

Кристиан Киву воссоединился с бывшим подопечным.
Сегодня, 14:29       Автор: Антон Федорцив
Анж-Йоан Бонни / ФК Интер
Анж-Йоан Бонни / ФК Интер

Нападающий Анж-Йоан Бонни покинул итальянскую Парму. Миланский Интер закрыл трансфер француза, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард заключил с "нерадзурри" 5-летний контракт. Вицечемпион Италии отдал за Бонни ориентировочно 23 млн. евро. На Джузеппе Меацца он будет снова выступать под руководством Кристиана Киву.

В прошлом сезоне Бонни сыграл 37 поединков в Серии A, в которых оформил 6 голов и 4 ассиста. Ранее нападающий защищал цвета Шатору на родине. Также новичок "Нерадзурри" выступал за сборные Франции U-19, U-20 и U-21.

Напомним, туринский Ювентус подписал свободным агентом Джонатана Дэвида.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Парма Интер Милан Анж-Йоан Бонни

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