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Футбол

Легионер Полесья перейдет в клуб из южноамериканского чемпионата

Факундо Батиста близок к переходу в стан Атлетико Насьональ.
Сегодня, 00:16       Автор: Василий Медвидь

Житомирское Полесье продаст одного из своих лидеров.

Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, «волки» договорились об уходе Факундо Батисты в Атлетико Насьональ. Сумма трансфера составит 2 млн евро.

Уругвайский футболист подпишет контракт с колумбийским клубом на 3 года. Финансовые детали неизвестны.

Батиста стал игроком Полесья зимой 2025 года. За житомирян он провел 15 матчей, забив 7 голов и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Полесье представило новый комплект формы.

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