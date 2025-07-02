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Полесье представило обновленные комплекты формы

Волк стал главным элементом всех трех форм.
Сегодня, 13:19
Полесье / скриншот
Полесье / скриншот

Житомирское Полесье представило новые комплекты формы.

Клуб обновил все три футболки. Стоит отметить, что цвета не изменились, но изменился дизайн.

Ко всем комплектам добавился один элемент - так или иначе, обыграно прозвище Полесья - "волки".

"ДНК Полесья: леса. вода. земля", - подписала пресс-служба клуба УПЛ видео с презентацией.

Напомним, ранее сообщалось, что новичок УПЛ подписал экс-нападающего сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

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