Экс-форвард сборной Украины присоединился к новичку УПЛ

Каменец-Подольский Эпицентр подтвердил первый летний трансфер. К команде присоединился нападающий Андрей Борячук, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард перешел к подолянам на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он отыграл за харьковский Металлист 1925. Временные рамки контракта с Эпицентром стороны не разглашают.

Борячук на уровне Премьер-лиги провел 96 матчей (26 голов). Ранее он также защищал цвета донецкого Шахтера, Мариуполя и львовского Руха. В 2018 году нападающий сыграл 2 поединка за сборную Украины.

В свою очередь Александрия отпустила двух украинцев в межсезонье.

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