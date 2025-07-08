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Футбол

Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги

Душан Влахович может сменить клубную прописку летом.
Сегодня, 13:18       Автор: Василий Медвидь

Эпопея с возможным уходом Душана Влаховича из Ювентуса, которая длится уже не одно трансферное окно, похоже, наконец-то достигнет логического разрешения.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «бьянконери» приняли решение попрощаться с сербом этим летом. Влаховича готовы отпустить всего за 20 млн евро.

Туринский коллектив не намерен идти на уступки Душану, договариваясь с ним о долгосрочном разрыве контракта или выплачивая ему отступные.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус бесплатно подписал одного из лучших бомбардиров Лиги 1.

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