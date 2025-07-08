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Футбол

Ливерпуль отклонил предложение по своему форварду от итальянского топ-клуба

Мерсисайдцы хотят получить больше.
Сегодня, 14:31       Автор: Василий Медвидь

Английский Ливерпуль продолжает переговоры о продаже Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Фабрицио Романо, «красные» отклонили последнее предложение Наполи в размере 50 млн евро + 5 млн евро бонусами. Стороны договорились вернуться к обсуждению сделки позже.

Ожидается, что в ближайшие дни или недели «партенопейцы» отправят Ливерпулю новое, улучшенное предложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль хочет подписать французского защитника.

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