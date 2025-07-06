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Футбол

Ливерпуль снова нацелился на защитника из Бундеслиги

Юрген Клопп ушел, а немецкий вектор остался.
Сегодня, 10:44       Автор: Антон Федорцив
Кастелло Люкеба / Getty Images
Кастелло Люкеба / Getty Images

Английский Ливерпуль всерьез настроен подписать центрбека. В фокусе "красных" оказался защитник немецкого РБ Лейпциг Кастелло Люкеба, сообщает CaughtOffside.

Мерсисайдцы готовят предложение по французу в размере 50-55 млн фунтов. Позиция "красных быков" относительно такой суммы отступных пока неизвестна. Клаусула Люкеба составляет 90 млн евро.

Центрбек отыграл по два сезона за РБ Лейпциг и французский Лион. В прошлом году он стал вице-чемпионом Олимпийских игр. В рядах сборной Франции Люкеба дебютировал в 2023 году.

Напомним, украинец Максим Таловеров сменил клубную прописку в чемпионате Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Кастелло Люкеба

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