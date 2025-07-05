Клуб из Чемпионшипа объявил о подписании Таловерова

Украинец будет выступать за Сток Сити.

Центральный защитник Плимута Максим Таловеров стал игроком Сток Сити.

Стороны подписали соглашение на три года.Сумма трансфера не разглашается.

Таловеров выступал за Плимут с января после перехода из ЛАСК за два миллиона евро.

За это время он провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что Таловеров попрощался с Плимутом.

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