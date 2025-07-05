"Покидаю клуб с незабываемыми воспоминаниями": Таловеров попрощался с Плимутом

Центральный защитник Максим Таловеров сменит клубную прописку.

Украинский футболист попрощался с Плимутом.

"Хотя я пробыл в Плимуте недолго, я действительно наслаждался каждым мгновением. С момента моего перехода меня встретили с распростертыми объятиями, и я почувствовал себя частью чего-то особенного.

Я покидаю клуб с незабываемыми воспоминаниями — победа над Ливерпулем в Кубке Англии и гол на стадионе Этихад — это моменты, которые я буду помнить всю жизнь.

Мне очень жаль, что мы не смогли остаться в лиге в прошлом сезоне. Каждый из нас отдал все силы, и больно, что не удалось сохранить клуб в Чемпионшипе, где ему и положено быть".

Таловеров обратился к одноклубникам и болельщикам Плимута.

"Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде, персонал и, конечно, удивительную "Зеленую армию" (болельщиков Плимута - прим.) за поддержку на протяжении всего времени. Я желаю Плимуту только самого лучшего в будущем и надеюсь однажды вернуться на Хоум Парк - это место всегда будет занимать особое место в моем сердце".

Таловеров пополнил ряды "пилигримов" в январе. С тех пор он сыграл 13 поединков за Плимут во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Украинский центрбек не спас девонов от драматического вылета в Лигу 1.

Ранее сообщалось, что услугами украинца интересуется Сток Сити.

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