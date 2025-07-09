iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кроос - о Ямале: То, что он делает в свои 17 лет - невероятно

Тони высказался о возможном будущем Ламина.
Сегодня, 08:33       Автор: Василий Медвидь
Тони Кроос и Ламин Ямаль / Getty Images
Тони Кроос и Ламин Ямаль / Getty Images

Легенда мадридского Реала Тони Кроос поделился мыслями об уровне лидера Барселоны Ламина Ямаля.

По словам экс-защитника, он показывает очень стабильные перформансы для своего возраста и всегда выходит на первый план в нужный момент.

Я также присоединился к первой команде в 17 лет, но я не был на уровне Ламина Ямаля. То, что он делает - невероятно. Я никогда не видел ничего подобного в этом возрасте. Я говорю о стабильности в выступлениях, потому что природный талант очевиден.

Он особенный, потому что в сложных моментах всегда выходит на первый план. А в 17 лет это ненормально!".

Кроос также считает, что Ямаль должен серьезно относиться к своим действиям, как на поле, так и вне его.

"Я всегда говорю, что карьера — это марафон. Посмотрим, что будет в следующих сезонах с Ламином Ямалом и как он будет реагировать на все, что происходит в футболе снаружи.

Успех зависит не только от того, что происходит на поле, но и от того, что происходит вне его. Это имеет большое влияние... Надо уметь управлять различными аспектами жизни", - резюмировал Тони.

Напомним, ранее сообщалось, что мексиканский вундеркинд побил рекорд Ямаля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Я пока не знаю": Усик высказался о продолжении карьеры после реванша с Дюбуа "Я пока не знаю": Усик высказался о продолжении карьеры после реванша с Дюбуа
Мексиканский боксер скончался через несколько часов после проигранного боя Мексиканский боксер скончался через несколько часов после проигранного боя
"Моя любимая": Лидер Динамо подтвердил слухи об отношениях с известной блогершей, поздравив ее с праздником "Моя любимая": Лидер Динамо подтвердил слухи об отношениях с известной блогершей, поздравив ее с праздником
Рома Довбика нацелилась на лидера бразильского клуба Рома Довбика нацелилась на лидера бразильского клуба

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Бокс10:28
"Я пока не знаю": Усик высказался о продолжении карьеры после реванша с Дюбуа
Бокс10:02
Мексиканский боксер скончался через несколько часов после проигранного боя
Европа09:29
"Моя любимая": Лидер Динамо подтвердил слухи об отношениях с известной блогершей, поздравив ее с праздником
Европа09:01
Рома Довбика нацелилась на лидера бразильского клуба
Европа08:33
Кроос - о Ямале: То, что он делает в свои 17 лет - невероятно
Европа07:57
Экс-игрок сборной Италии рассказал о планах сыграть на Чемпионате мира-2026
Европа07:30
Чемпион Европы станет игроком амбициозного середняка Серии А
Европа00:58
Галатасарай решил выплатить отступные за Осимхена
Футбол00:27
Клуб не из Европы не выигрывал клубный ЧМ с 2012 года
Другие страны00:09
Клубный чемпионат мира-2025: Челси вышел в финал, ПСЖ и Реал разыграют вторую путевку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK