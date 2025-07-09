Кроос - о Ямале: То, что он делает в свои 17 лет - невероятно

Легенда мадридского Реала Тони Кроос поделился мыслями об уровне лидера Барселоны Ламина Ямаля.

По словам экс-защитника, он показывает очень стабильные перформансы для своего возраста и всегда выходит на первый план в нужный момент.

Я также присоединился к первой команде в 17 лет, но я не был на уровне Ламина Ямаля. То, что он делает - невероятно. Я никогда не видел ничего подобного в этом возрасте. Я говорю о стабильности в выступлениях, потому что природный талант очевиден.

Он особенный, потому что в сложных моментах всегда выходит на первый план. А в 17 лет это ненормально!".

Кроос также считает, что Ямаль должен серьезно относиться к своим действиям, как на поле, так и вне его.

"Я всегда говорю, что карьера — это марафон. Посмотрим, что будет в следующих сезонах с Ламином Ямалом и как он будет реагировать на все, что происходит в футболе снаружи.

Успех зависит не только от того, что происходит на поле, но и от того, что происходит вне его. Это имеет большое влияние... Надо уметь управлять различными аспектами жизни", - резюмировал Тони.

Напомним, ранее сообщалось, что мексиканский вундеркинд побил рекорд Ямаля.

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