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Мексиканский футболист побил рекорд Ямаля

Жилберту Мора - самый молодой игрок с международным трофеем.
Сегодня, 00:45       Автор: Андрей Безуглый
Жилберту Мора / Getty Images
Жилберту Мора / Getty Images

Хавбек Тихуаны Жилберту Мора стал новым мировым рекордсменом.

Напомним, что накануне сборная Мексики одолела США и стала чемпионом КОНКАКАФ.

В стартовом составе мексиканцев вышел 16-летний Жилберту Мора, который теперь стал самым молодым игроком в истории, выигрававшим международный трофей.

На момент финального матча футболисту было лишь 16 лет и 265 дней.

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал Ламину Ямалю (17 лет и 1 день), а до испанца рекорд долгое время удерживал Пеле (17 лет и 249 дней).

Ранее также сообщалось, что Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

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