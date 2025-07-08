Мексиканский футболист побил рекорд Ямаля

Хавбек Тихуаны Жилберту Мора стал новым мировым рекордсменом.

Напомним, что накануне сборная Мексики одолела США и стала чемпионом КОНКАКАФ.

В стартовом составе мексиканцев вышел 16-летний Жилберту Мора, который теперь стал самым молодым игроком в истории, выигрававшим международный трофей.

На момент финального матча футболисту было лишь 16 лет и 265 дней.

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал Ламину Ямалю (17 лет и 1 день), а до испанца рекорд долгое время удерживал Пеле (17 лет и 249 дней).

Ранее также сообщалось, что Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!