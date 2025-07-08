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Футбол

Мусиала успешно перенес операцию

Вскоре полузащитник начнет восстановление.
Сегодня, 00:25       Автор: Андрей Безуглый
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Хавбек Баварии Джамал Мусиала успешно перенес операцию, сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, немец столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в матче КЧМ и сломал ногу.

К счастью, игрока оперативно доставили в больницу и поставили диагноз - перелом малоберцовой кости.

Сегодня Мусиалу успешно прооперировали и вскоре полузащитник начнет восстановление. Ожидается, что Джамал пропустит несколько месяцев.

Ранее также Доннарумма прокомментировал жуткий эпизод.

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