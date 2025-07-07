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Футбол

Доннарумма отреагировал на то, что нанес серьезную травму Мусиале

Итальянец не хотел травмировать игрока.
Сегодня, 14:05       Автор: Митя Шитко
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал инцидент, который привел к травме полузащитника Баварии Джамала Мусиалы в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

Итальянец признался, что не хотел нанести травму футболисту.

"Я очень подавлен случившимся, это точно не было моим намерением – нанести вред Мусиале", - приводит слова Доннаруммы La Gazzetta dello Sport.

У Мусиалы диагностирован перелом малоберцовой кости. Повреждения получили также связи. По оценкам врачей, Мусиала пропустит около 4-5 месяцев.

Напомним, что ПСЖ одолел Баварию в четвертьфинале Клубного ЧМ-2025.

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