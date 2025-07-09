ФИФА помогла Реалу накануне матча с ПСЖ

Мадридцы прилетели на матч позже запланированного времени.

В рамках полуфинала Клубного чемпионата мира Реал встретится с ПСЖ.

Мадридский коллектив добрался на матч с опозданием и только с помощью организаторов.

ФИФА напрямую вмешалась, чтобы помочь «сливочным» приземлиться в аэропорту Нью-Арка. Об этом сообщило El Chiringuito.

Отмечается, что подопечные Хаби Алонсо не могли уйти на посадку в течение двух часов из-за сильного шторма, кружа над аэропортом

Напомним, ранее определился первый финалист Клубного чемпионата мира.

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