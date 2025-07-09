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Футбол

Капитан Лас-Пальмаса во второй раз поборол рак

Кириан Родригес является примером того, как нужно бороться за свою жизнь.
Сегодня, 16:10       Автор: Митя Шитко
Кириан Родригес / Getty Images
Кириан Родригес / Getty Images

Атакующий полузащитник Лас-Пальмаса Кириан Родригес прошел медосмотр перед началом нового сезона.

В 2022-м у Кириана диагностировали лимфому Ходжкина – вид рака лимфатической системы, поражающий лимфоузлы. 

Тогда игрок пропустил почти год футбола, но сумел вернуться в январе 2023 года.

В феврале 2025 года у Кириана произошел рецидив рака. Через пол года Лас-Пальмас сообщил, что 29-летний испанец поборол болезнь.

В прошлом сезоне Родригес провел 22 матча, в которых сделал три голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Диас требует, чтобы Барселона прописала особое условие в его контракте.

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