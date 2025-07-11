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Футбол

Лидер Челси согласился перейти в Арсенал - сумма сделки превышает 50 млн фунтов

Мадуэке сменит один лондонский клуб на другой.
Сегодня, 07:50       Автор: Митя Шитко
Нони Мадуэке / Getty Images
Нони Мадуэке / Getty Images

Футболист Челси Нони Мадуэке станет игроком Арсенала в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, сумма сделки превышает 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. Челси принял предложение "канониров".

23-летний англичанин уже подписал пятилетний контракт с Арсеналом несколько дней назад и теперь готов завершить переход.

Напомним, что зимой 2023 года Челси купил Мадуэке за 35 миллионов евро из ПСВ.

В сезоне-2024/25 футболист провел 41 матч за Челси, забил 11 голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал оформил трансфер капитана Брентфорда.

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