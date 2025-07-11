Барселона вскоре объявит о трансфере шведского таланта

Каталонская Барселона усилит глубину линии атаки бюджетным, но перспективным вариантом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» подпишут Руни Бардагджи из Копенгагена. Сумма трансфера шведа составит всего 2 млн евро.

Отмечается, что о переходе 19-летнего вингера должны объявить уже сегодня, 11 июля.

Долгое время Руни считался одним из самых талантливых игроков мира, однако сначала он поссорился с руководством клуба, а затем получил разрыв крестообразных связок, в связи с чем он очень мало играл в течение, в частности, прошлого сезона.

В прошедшей кампании Бардагджи провел только 6 матчей, не отличившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона отказалась от идеи подписания лидера Интера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!