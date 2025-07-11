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Футбол

"Это было прекрасно": Ямаль назвал лучшего футболиста в истории

Ламин выделил легенду Барселоны.
Сегодня, 09:52       Автор: Митя Шитко
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Футболист Барселоны Ламин Ямаль рассказал, кого считает лучшим игроком в истории.

По словам испанца, для него лучшим футболистом является Лионель Месси.

"Для меня Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось все, что он делал на поле, нравилось все в его игре.

Это было действительно прекрасно", - приводит слова Ламина Mundo Deportivo.

Сейчас Месси выступает за Интер Майами. В текущем сезоне он провел 26 матчей, забил 20 голов и сделал шесть голевых передач.

Напомним, что Лео установил уникальный рекорд в MLS.

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