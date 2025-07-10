iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси установил уникальный рекорд в MLS

Аргентинец является важным игроком команды.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках регулярного чемпионата МЛС Интер Майами оказался сильнее Нью-Ингленд Революш - 2:1.

В составе победителей дублем отметился Лионель Месси.

Читай также: Саудовский клуб начал переговоры с Месси

Аргентинец стал первым игроком МЛС, забивавшим два или более голов в четырех матчах чемпионата подряд.

  • Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами 1:2 – дубль;
  • Монреаль – Интер Майами 1:4 – дубль + ассист;
  • Интер Майами – Коламбус Крю 5:1 – дубль + 2 результативных передачи;
  • Интер Майами – Монреаль 4:2 – дубль + ассист.

В текущем сезоен Месси провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и сделал шесть голевых передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана

Видео

Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него
Мухаммед Али и один из братьев Кличко: Усик назвал боксеров, которые лучше него

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Шахтера в ерокубках, квалификации Лиги Европы и Конференций, продолжение женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров

Последние новости

Киберспорт11:50
NaVi - Spirit: онлайн трансляция матча чемпионата мира за топ-1 группы
ЧМ-202611:45
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
Лига Европы11:20
Шахтер - Ильвес: прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Европа10:52
Новый тренер Ювентуса хочет приобрести хавбека-ветерана
Бокс10:45
Абсолютный чемпион мира Иноуэ проведет бой против боксера из Узбекистана
Другие страны10:15
Хаби Алонсо рассказал, какой вынес урок после вылета Реала из Клубного ЧМ
Европа10:15
Интер сумел сохранить своего лидера
Другие страны09:50
Месси установил уникальный рекорд в MLS
Формула 109:42
"Для меня это стало шоком": Хорнер попрощался с Ред Булл
Европа09:26
Бавария сделала запрос по хавбеку Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK