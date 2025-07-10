Месси установил уникальный рекорд в MLS
Аргентинец является важным игроком команды.
В рамках регулярного чемпионата МЛС Интер Майами оказался сильнее Нью-Ингленд Революш - 2:1.
В составе победителей дублем отметился Лионель Месси.
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Аргентинец стал первым игроком МЛС, забивавшим два или более голов в четырех матчах чемпионата подряд.
- Нью-Ингленд Революшн – Интер Майами 1:2 – дубль;
- Монреаль – Интер Майами 1:4 – дубль + ассист;
- Интер Майами – Коламбус Крю 5:1 – дубль + 2 результативных передачи;
- Интер Майами – Монреаль 4:2 – дубль + ассист.
В текущем сезоен Месси провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и сделал шесть голевых передач.
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