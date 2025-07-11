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Футбол

Экс-лидер Милана рассказал о причинах ухода из клуба

Тео разошелся во взглядах с руководством.
Сегодня, 11:30       Автор: Василий Медвидь

Бывший защитник Милана Тео Эрнандес попрощался с болельщиками "россонери" в Instagram и рассказал о причинах ухода из состава итальянского клуба.

По словам Тео, он начал расходиться во взглядах с руководством.

"После 6 лет в этом коллективе пришло время попрощаться. Я пришел в Милан в 2019 году с мечтами и желанием надеть футболку с невероятной историей. Сегодня я ухожу, пережив моменты, которые навсегда останутся со мной, такие как победа в Серии А и Суперкубке Италии, и, главное, разделив раздевалку с замечательными людьми.

От всего сердца благодарю своих партнеров по команде, каждого тренера, который верил в меня, и особенно Паоло Мальдини за его теплоту, видение и действия лидера.

Спасибо фанатам россонери, которые всегда были рядом – в хорошие и тяжелые времена. Чувствовать вашу поддержку было привилегией, которую я никогда не забуду и всегда буду носить в сердце.

Решение уйти далось мне нелегко. Я всегда знал, где хочу быть, и Милан всегда был у меня в приоритете. Но, к сожалению, не все зависит только от меня.

Направление, которое выбрал клуб, и некоторые недавние решения не отражают тех взглядов и амбиций, которые привели меня сюда. Пришло время закрыть одну главу и начать другую, новую, но не менее важную для меня.

Я ухожу с высоко поднятой головой, потому что всегда отдавал все этому клубу, выкладываясь на максимум и разделяя те же мечты, что и наши болельщики. Я ухожу с сердцем, полным эмоций, и с надеждой, что Милан очень скоро вернется на то место, которого он заслуживает.

Милан навсегда останется частью меня", – написал Эрнандес в инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось, что Тео перебрался в саудовский топ-клуб.

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