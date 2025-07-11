Талант Реала получил рецидив травмы бедра

Нападающий Реала Эндрик будет вынужден пропустить начало сезона.

Как сообщает The Athletic, бразилец получил рецидив травмы бедра. Произошло это на одной из тренировок перед полуфиналом КЧС против ПСЖ.

Из-за повреждения 18-летний нападающий будет вне игры в течение нескольких недель, что ставит под угрозу его участие в первых турах Ла Лиги.

Отметим, что в сезоне-2024/25 Эндрик сыграл 37 матчей, забив 7 голов.

Напомним, ПСЖ уничтожил Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!