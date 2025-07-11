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Футбол

Модрич назвал свой самый важный момент в Реале

Хорват вспомнил матч, когда клуб выиграл Лигу чемпионов.
Сегодня, 12:58       Автор: Митя Шитко
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Полузащитник Лука Модрич поделился воспоминаниями по поводу игры за мадридский Реал.

По словам хорвата, для него самый памятный матч, когда команда выиграла Лигу чемпионов в 2014 году.

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"Трудно выбрать один момент среди множества прекрасных мгновений, которые я здесь пережил, но я всегда выделяю и хочу вспомнить Десиму, потому что именно тогда все началось.

Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.

Я всегда вспоминаю Десиму, потому что это было впечатляюще, и то, как мы ее выиграли, идеально отражает, что такое Реал", - приводит слова Модрича Marca.

В сезоне-2013/14 Реал выиграл свою юбилейную 10-ю Лигу чемпионов, обыграв в финале Атлетико (4:1).

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