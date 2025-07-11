Многократный обладатель Лиги чемпионов перейдет в турецкий гранд

Турецкий Фенербахче усилится звездным футболистом.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желтые канарейки» находятся в шаге от подписания Марко Асенсио. Осталось только финальное согласие от ПСЖ относительно суммы трансфера.

Испанец согласовал условия контракта, хотя его детали пока неизвестны.

Отметим, что Асенсио является 4-кратным обладателем Лиги чемпионов в сезонах-2016/17, 2017/18, 2021/22 с Реалом и 2024/25 с ПСЖ, хотя в составе парижан провел только первую часть сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Фенербахче подписал талантливого форварда, который провалился в клубе Роналду.

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