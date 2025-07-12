Звездный форвард проигнорировал начало предсезонных сборов своего клуба

Виктор Дьокереш не желает оставаться в Спортинге.

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьокереш дал четкий сигнал руководству своего клуба.

Как сообщает A Bola, шведский форвард не появился на предсезонных сборах «львов». Команда собралась сегодня, 12 июня, и игрок стал единственным, кто не побывал на первой тренировке после отпуска.

Виктор столкнется с дисциплинарными санкциями со стороны клуба. Ранее 27-летний футболист сообщил президенту лиссабонцев Фернандо Варандасу, что не желает играть за клуб.

Напомним, что в услугах Дьокереша заинтересован Арсенал

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