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Арсенал приближается к подписанию звездного бомбардира

Переговоры по трансферу движутся в правильном направлении.
Сегодня, 16:24       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал близок к подписанию Виктора Дьокереша.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» пока не сошлись со Спортингом по цене трансфера шведа, но переговоры движутся в правильном направлении.

На данный момент столичный клуб предложил за форварда 65 млн евро + неназванную сумму бонусов, а «львы» хотят получить за своего лидера 70 млн евро + 10 млн евро.

В прошлом сезоне Виктор забил 39 голов в 33 матчах чемпионата Португалии.

Ранее Арсенал договорился о трансфере соперника Ярмолюка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Виктор Дьокереш

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