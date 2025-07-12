Президент Спортинга сделал громкое заявление в отношении Дьокереша

Фредерико Варандас не будет идти на уступки звезде.

Президент лиссабонского Спортинга Фредерико Варандас высказался о бойкоте Виктором Дьокерешом предсезонных сборов.

По словам функционера, либо какой-то клуб пойдет на условия «львов», либо швед останется в команде и будет вынужден извиняться за свое поведение.

«Если клубы не хотят платить ту цену, в которую мы оцениваем Виктора, то мы совершенно спокойны по этому поводу в течение следующих трех сезонов.

Эта стратегия также затрудняет для игрока переход. Никто не может быть выше интересов клуба. Кто бы это ни был.

Мы спокойны. Все решится закрытием трансферного окна, серьезным штрафом и извинениями перед командой и тренерским штабом», - сказал Варандас.

Отметим, что наибольший интерес к услугам Дьокереша проявляет Арсенал.

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