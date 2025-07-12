iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Президент Спортинга сделал громкое заявление в отношении Дьокереша

Фредерико Варандас не будет идти на уступки звезде.
Вчера, 22:34       Автор: Василий Медвидь

Президент лиссабонского Спортинга Фредерико Варандас высказался о бойкоте Виктором Дьокерешом предсезонных сборов.

По словам функционера, либо какой-то клуб пойдет на условия «львов», либо швед останется в команде и будет вынужден извиняться за свое поведение.

«Если клубы не хотят платить ту цену, в которую мы оцениваем Виктора, то мы совершенно спокойны по этому поводу в течение следующих трех сезонов.

Эта стратегия также затрудняет для игрока переход. Никто не может быть выше интересов клуба. Кто бы это ни был.

Мы спокойны. Все решится закрытием трансферного окна, серьезным штрафом и извинениями перед командой и тренерским штабом», - сказал Варандас.

Отметим, что наибольший интерес к услугам Дьокереша проявляет Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом "Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья

Видео

Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов
Ударный почин: Шахтер устроил бразильское избиение Ильвесу на старте отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: Польша - Дания, Швеция - Германия на женском Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Легенда испанского клуба продлил контракт с родным клубом
Вчера, 23:58
Европа23:58
"Мой дом навсегда": Модрич трогательно попрощался с Реалом
Европа23:56
Экс-нападающий сборной Англии оказался в шестом дивизионе страны
Украина23:32
Южноамериканский клуб усилился лидером Полесья
Европа22:59
Ливерпуль присоединился к борьбе за звезду, которая не нужна Реалу
Европа22:55
Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале
Европа22:34
Президент Спортинга сделал громкое заявление в отношении Дьокереша
Бокс22:08
"Турки этим занимается": Менеджер Фьюри подтвердил готовность устроить бой с Джошуа
Украина21:59
Туран: Если добьюсь успеха с Шахтером, то стану самым счастливым человеком в мире
Европа21:29
Звездный форвард проигнорировал начало предсезонных сборов своего клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK