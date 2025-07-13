Рома Довбика нацелилась на подписание дуэта из клуба АПЛ

Один из игроков может быть конкурентом Артема.

Итальянская Рома хочет усилиться дуэтом из Брайтона.

Как сообщает местная пресса, "волки" намерены подписать Мэтта О'Рейли и Эвана Фергюсона из лагеря "чаек". Столичный коллектив находится в постоянном контакте с представителем АПЛ по поводу обеих сделок.

Потенциальные детали трансфера О'Райлли пока неизвестны. Отмечается, что Мэтт не является альтернативой другим целям на позицию центрального полузащитника, как Ричард Риос из Палмейраса или Нил Эль-Айнави из Ланса. Данец рассматривается как более атакующая опция, и его шансы на переход повысятся, если кто-то из креативных игроков покинет Рому.

Фергюсон может перейти в Рим на правах аренды с правом выкупа. Ирландец выступает на позиции форварда, поэтому будет конкурировать за место в основе с Артемом Довбиком.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик намерен сменить номер в Роме.

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