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Футбол

Экс-тренер сборной Германии может вернуться к работе в необычном месте

Йоахима Лева хочет пригласить Узбекистан.
Сегодня, 20:29       Автор: Василий Медвидь

Сборная Узбекистана нацелилась на амбициозное назначение.

Как сообщает championat.asia, функционеры из футбольной федерации Узбекистана хотят, чтобы сборную, которая пробилась на Чемпионат мира впервые в своей истории, возглавил именитый специалист.

Местные футбольные чиновники рассматривают назначение Йоахима Лева, последним местом работы которого была сборная Германии. Детали потенциальной сделки неизвестны.

Представители узбекистанской федерации считают, что приглашение именитого специалиста может лучше подготовить национальную команду к дебюту на Мундиале.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной Англии подписал контракт с клубом шестого дивизиона.

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