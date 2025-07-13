Амбициозный новичок саудовской лиги намерен подписать лидера немецкого топ-клуба

Гранит Джака может оказаться в Неоме.

Саудовский Неом продолжает амбициозную трансферную кампанию.

Как сообщает Фабрицио Романо, следующей целью новичка Про-Лиги стал Гранит Джака. Полузащитник получил «серьезное» предложение контракта.

Также Неом связался с Байером, чтобы обсудить сумму потенциального перехода.

Отметим, что Неом представляет одноименный город, о строительстве которого было объявлено только в 2017 году, и которое продолжается по сей день. Город является одним из самых амбициозных государственных проектов Саудовской Аравии.

Ранее один из лучших бомбардиров Серии А отказал саудовскому топ-клубу.

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