Один из лучших бомбардиров Серии А отказал саудовскому топ-клубу

Нападающий Фиорентины Мойзе Кен отказался от предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Скира заявил, что в услугах форварда был заинтересован Аль-Хиляль. Мойзе намерен остаться в Европе.

Кен в ближайшее время проведет переговоры с «фиалками» о продлении контракта. В то же время, он может покинуть стан коллектива Стефано Пиоли.

Фиорентина предлагает Мойзе соглашение на 5 лет с зарплатой 4,5 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий провел 32 матча, забив 19 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Интер может расторгнуть контракт со своим ветераном, которым интересуется вышеупомянутый Аль-Хиляль.

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