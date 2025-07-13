Интер может досрочно расторгнуть контракт со своим ветераном
Миланский Интер рассматривает досрочное прощание с одним из своих ветеранов.
Как сообщает TuttoSport, «нерадзурри» могут в одностороннем порядке расторгнуть контракт Франческо Ачерби. За это он получит 500 тысяч евро.
Руководству итальянского клуба не нравится, что с возрастом 38-летний центрбек стал более травматичным, и они не могут на него рассчитывать. В прошлом сезоне Франческо из-за различных повреждений пропустил 18 матчей.
Если Интер расторгнет контракт Ачерби, то он может оказаться в Аль-Хиляли, который возглавляет экс-тренер миланцев Симоне Индзаги.
Напомним, ранее сообщалось, что Аль-Хиляль подписал лидера Милана.Туран рассказал, кто является его вдохновителями в тренерском деле
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