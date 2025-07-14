Милан объявил о подписании обладателя Золотого мяча

Легенда Реала и сборной Хорватии Лука Модрич перешел в Милан.

Пресс-служба итальянского клуба представила 39-летнего игрока.

"Привет всем. Только что прибыл в Милан. Очень рад быть здесь, чтобы начать новую главу в моей карьере".

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Модрич покинул Реал после почти 13 лет в Мадриде. Его последним поединком за клуб стал полуфинал с ПСЖ на Клубном чемпионате мира, где "сливочные" проиграли.

Ранее сообщалось, что Реал приостановил переговоры с Винисиусом о новом контракте.

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