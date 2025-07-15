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Футбол

"Было очень больно": Туран назвал самый печальный момент, который пережил за карьеру

Арда вспомнил момент, когда Атлетико проиграл Реалу в финале ЛЧ.
Сегодня, 08:30       Автор: Митя Шитко
Арда Туран / Getty Images
Арда Туран / Getty Images

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился воспоминаниями о своей карьере.

По словам турка, для него самым болезненным моментом является поражение Атлетико в финале Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:4 в дополнительное время) в 2014 году.

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"Это, пожалуй, самое грустное, что я когда-либо переживал. Пропустить гол с углового, а это наша сильнейшая сторона, когда мы были так близко к титулу, было очень больно. Не только для меня, но и для всей команды. Мы действительно заслуживали этот титул.

Я помню раздевалку после игры: люди плакали, лежали на полу, смотрели в пустоту. Даже сегодня, когда я думаю об этом, у меня мурашки по коже.

Но футбол полон таких моментов и травм. Даже если кажется, что мы уже пережили это, мы всегда чувствуем укол грусти, когда это приходит на ум", - приводит слова Турана Marca.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион мира посетил тренировку Шахтера.

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