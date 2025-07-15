Клуб из Сегунды подписал футболиста Реала

Испанский Альбасете о объявил о переходе центрального защитника Хесуса Вальехо.

Вальехо покинул мадридский Реала и перешел в команду на правах свободного агента, подписав контракт на два года.

Pues sí, está en Albacete 😁



ᴛᴜ́, ᴠᴀʟʟᴇᴊᴏ, ᴄᴏɴᴍɪɢᴏ 🤍



¡Bienvenido, @JesusVallejo! — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) July 14, 2025

За свою карьеру Вальехо играл за Сарагосу, Реал, Айнтрахт, Вулверхемптон и Гранаду.

В структуре Реала испанец провел 10 лета, но за основную команду защитник провел только 22 матча. Хесус выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира и Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики.

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