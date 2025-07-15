Клуб из Сегунды подписал футболиста Реала
Испанский Альбасете о объявил о переходе центрального защитника Хесуса Вальехо.
Вальехо покинул мадридский Реала и перешел в команду на правах свободного агента, подписав контракт на два года.
Pues sí, está en Albacete 😁— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) July 14, 2025
ᴛᴜ́, ᴠᴀʟʟᴇᴊᴏ, ᴄᴏɴᴍɪɢᴏ 🤍
¡Bienvenido, @JesusVallejo!
За свою карьеру Вальехо играл за Сарагосу, Реал, Айнтрахт, Вулверхемптон и Гранаду.
В структуре Реала испанец провел 10 лета, но за основную команду защитник провел только 22 матча. Хесус выиграл Ла Лигу, Кубок Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, три клубных чемпионата мира и Межконтинентальный кубок.
Ранее сообщалось, что Реал объявил о подписании перспективного защитника Бенфики.
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