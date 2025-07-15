Борнмут Забарного представил домашнюю форму на сезон-2025/26
«Вишни» будут выступать в классических цветах.
Английский Борнмут представил новую форму на сезон-2025/26. Об этом стало известно из клубных соцсетей.
«Вишни» опубликовали видео с презентации домашнего комплекта. Футболка выполнена в классических для клуба красном и черном цветах.
Дизайн также не выделяется оригинальностью, как и в прошлом сезоне главный элемент - полосы. Также на шее есть вставки золотистого цвета.
Отметим, что украинец Илья Забарный не принял участие в презентации.
For the coast 🌊 pic.twitter.com/QwB6zikxT7— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 15, 2025
Напомним, ранее сообщалось, что клуб АПЛ включился в борьбу за Забарного.
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