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Футбол

Арсенал готов продать одного из игроков основы при определенном условии

Габриэль Мартинелли может покинуть стан «канониров».
Сегодня, 10:59       Автор: Василий Медвидь

Вингер Арсенала Габриэль Мартинелли может сменить клубную прописку.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, в услугах бразильца заинтересована Бавария. Пока сделка не находится на продвинутых стадиях, но это может измениться.

«Канониры» не желают продавать Мартинелли, поскольку их тренер Микель Артета является поклонником Габриэля, однако, если от продажи бразильца будет зависеть приобретение одной из трансферных целей лондонцев, то с футболистом все же попрощаются.

В прошлом сезоне вингер провел 51 матч, забив 10 голов и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал близок к подписанию талантливого защитника.

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