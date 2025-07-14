Арсенал близок к завершению еще одного трансфера

Арсенал согласовал с Валенсией переход Кристиана Москеры, пишет The Athletic.

Лондонский клуб уже некоторое время назад договорился с самим игроком о личном контракте, а теперь близок к соглашению с Валенсией.

В клубе видят в Москере долгосорчную замену Габриэлу и Вильяму Салиба. Сам же игрок также хочет присоединиться к "канонирам".

Ранее Москера отклонил предложение о продлении контракта с Валенсией, вынудив клуб продать его.

Ранее также сообщалось, что Арсенал приближается и к трансферу нападающего.

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