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Футбол

Арсенал близок к завершению еще одного трансфера

Кристиан Москера готов к переходу.
Сегодня, 11:35       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Москера / Getty Images
Кристиан Москера / Getty Images

Арсенал согласовал с Валенсией переход Кристиана Москеры, пишет The Athletic.

Лондонский клуб уже некоторое время назад договорился с самим игроком о личном контракте, а теперь близок к соглашению с Валенсией.

В клубе видят в Москере долгосорчную замену Габриэлу и Вильяму Салиба. Сам же игрок также хочет присоединиться к "канонирам".

Ранее Москера отклонил предложение о продлении контракта с Валенсией, вынудив клуб продать его.

Ранее также сообщалось, что Арсенал приближается и к трансферу нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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