iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Агент Дьекереша отказался от комиссии ради перехода шведа в Арсенал

Трансфер форварда может состояться уже сегодня.
Сегодня, 08:20       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Арсенал и Спортинг наконец договорились о трансфере Виктора Дьекереша, пишет BBC.

Это стало возможным благодаря тому, что агент форварда отказался от комиссии в 10% от суммы трансфера.

Эти деньги должен был выплатить ему Спортинг после завершения сделки. А теперь, благодаря отказу, португальский согласился на 63,5+10 млн евро.

Таким образом Спортинг получит требуемые 70 млн евро, однако без комиссии агенту общую сумму трансфера удалось снизить.

Арсенал намерен завершить сделку в ближайшие дни, чтобы успеть взять Дьекереша на свое предсезонное турне по Азии.

Ранее также Ювентус сумел договориться с игроком Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Дьекереш

Статьи по теме

Дьекереш сдержал обещание, данное Спортингу Дьекереш сдержал обещание, данное Спортингу
Арсенал рассматривает выход из сделки по Дьекерешу Арсенал рассматривает выход из сделки по Дьекерешу
Шведский бомбардир пошел на финансовые уступки ради перехода в Арсенал Шведский бомбардир пошел на финансовые уступки ради перехода в Арсенал
Арсенал согласовал контракт с Дьекерешем Арсенал согласовал контракт с Дьекерешем

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
просмотров

Последние новости

Европа09:30
Нападающий Шахтера интересен итальянским клубам
Футбол08:55
Мареска: Челси выиграл матч в первые 10 минут
Европа08:20
Агент Дьекереша отказался от комиссии ради перехода шведа в Арсенал
Футбол07:55
Энрике - о стычке: Я пытался разнять
Футбол07:20
Хавбек Челси стал лучшим игроком КЧМ
Другие страны00:50
Клубный чемпионат мира-2025: Челси выиграл турнир, разгромив в финале ПСЖ
Европа00:42
Тренерка сборной Англии побила рекорд по количеству побед на Евро
Европа00:18
Челси заработал почти 130 млн долларов за победу на Клубном чемпионате мира
Другие страны00:15
Бенефис Палмера принес Челси разгромную победу над ПСЖ в финале КЧМ-2025
Вчера, 23:56
Европа23:56
Амбициозный новичок саудовской лиги намерен подписать лидера немецкого топ-клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK