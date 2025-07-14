Агент Дьекереша отказался от комиссии ради перехода шведа в Арсенал

Трансфер форварда может состояться уже сегодня.

Арсенал и Спортинг наконец договорились о трансфере Виктора Дьекереша, пишет BBC.

Это стало возможным благодаря тому, что агент форварда отказался от комиссии в 10% от суммы трансфера.

Эти деньги должен был выплатить ему Спортинг после завершения сделки. А теперь, благодаря отказу, португальский согласился на 63,5+10 млн евро.

Таким образом Спортинг получит требуемые 70 млн евро, однако без комиссии агенту общую сумму трансфера удалось снизить.

Арсенал намерен завершить сделку в ближайшие дни, чтобы успеть взять Дьекереша на свое предсезонное турне по Азии.

Ранее также Ювентус сумел договориться с игроком Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!