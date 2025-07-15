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Футбол

Ливерпуль установил ценник на свою звезду, которой интересуются Барса и Бавария

Мерсисайдцы не хотят прощаться с Луисом Диасом, а Луис Диас не хочет оставаться в составе мерсисайдцев.
Сегодня, 15:49       Автор: Василий Медвидь

Ливерпуль определился с ценой на Луиса Диаса.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, мерсисайдцы не хотят прощаться с колумбийцем, однако за сумму в 100 млн евро они готовы это сделать.

В то же время, 27-летний не хочет оставаться в составе «красных» и уже сообщил об этом руководству топ-клуба.

В услугах игрока заинтересованы Бавария и Барселона. Мюнхенцы предложили 70 млн евро и получили отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль может обменяться звездами с Реалом.

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