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Футбол

Ливерпуль может устроить обмен звездами с Реалом

Мерсисайдцам придется доплатить Королевскому клубу.
Сегодня, 14:13       Автор: Антон Федорцив
Ибраима Конате / Getty Images
Ибраима Конате / Getty Images

Английский Ливерпуль готов обменять защитника Ибраима Конате в мадридский Реал. Возможность уехать в обратном направлении получит нападающий Родриго Гоис, сообщает Defensa Central.

Французский центрбек отказался продлить контракт с "красными". Договор Конате с Ливерпулем действует до лета 2026 года, а "сливочные" проявляют интерес к нему. В случае предложения обмена, Реал попросит еще 35 млн евро сверху.

Королевский клуб находится в более выгодном положении. Соглашение Родриго с мадридцами рассчитано до лета 2028-го. Да и рыночная стоимость бразильца выше: Transfermarkt оценил нападающего в 90 млн евро, а Конате – на треть дешевле.

Тем временем легендарный Тони Кроос встал на защиту жемчужины Реала Арды Гюлера.

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