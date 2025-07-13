Ливерпуль может устроить обмен звездами с Реалом

Английский Ливерпуль готов обменять защитника Ибраима Конате в мадридский Реал. Возможность уехать в обратном направлении получит нападающий Родриго Гоис, сообщает Defensa Central.

Французский центрбек отказался продлить контракт с "красными". Договор Конате с Ливерпулем действует до лета 2026 года, а "сливочные" проявляют интерес к нему. В случае предложения обмена, Реал попросит еще 35 млн евро сверху.

Королевский клуб находится в более выгодном положении. Соглашение Родриго с мадридцами рассчитано до лета 2028-го. Да и рыночная стоимость бразильца выше: Transfermarkt оценил нападающего в 90 млн евро, а Конате – на треть дешевле.

Тем временем легендарный Тони Кроос встал на защиту жемчужины Реала Арды Гюлера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!