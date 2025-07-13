Легенда Реала высказался в защиту Гюлера

Бывший хавбек Реала Тони Кроос поддержал Арду Гюлера.

Напомним, что турецкого футболиста раскритиковали после разгрома от ПСЖ на КЧМ.

Однако Кроос наоборот поддержал игрока, заявив, что турок еще прибавит в физике, а его талант виден невооруженным взглядом.

Когда у вас есть футболист, способный играть между линиями, то можно закрыть глаза на то, что иной раз он проигрывает единоборства. Главное, что он четко понимает свои функции и участвует в оборонительных действиях команды. Пока Алонсо предоставляет ему много игрового времени. Он уже был готов в игровом плане в прошлом сезоне, а теперь сделал шаг вперед в физике

Напомним, что анонс финала клубного ЧМ доступен на нашем сайте.

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