Челси - ПСЖ: анонс финального матча клубного чемпионата мира

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в финале турнира.

В воскресенье, 13 июля, состоится финал клубного чемпионата мира.

Поединок между Челси и ПСЖ пройдет на Мэтлайф Стэдиум в Нью-Джерси. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Челси - ПСЖ: где смотреть

Трансляция финального поединка пройдет на видеосервисах MEGOGO и Суспильне.

Также онлайн трансляции матча ПСЖ - Челси будут доступны на нашем сайте.

Ориентировочные составы

Челси: Санчес - Гюсто, Колвилл, Чалоба, Кукурелья - Кайседо, Фернандес, Палмер - Нету, Жоао Педро, Нкунку.

ПСЖ: Доннарума - Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш 0 Витинья, Руис, Невес - Дуэ, Дембеле, Кварцхелия.

Прогноз

ПСЖ является безспорным фаворитом предстоящего поединка. Команда Луиса Энрике выбила из турнира ряд европейских грандов, включая Реал, а потому мало кто ожидает, что Челси сможет сдержать французов.

С другой стороны, выход в финал для Челси уже успех, а потому лондонцы сделают все, чтобы закрепить успех, даже несмотря на небольшие шансы против гегемона минувшего сезона.

При этом букмекеры ожидают, что обеим командам удасться забить, однако именно от ПСЖ ждут большее количество голов в этом противостоянии.

Прогноз букмекеров на матч Челси - ПСЖ:

Победа Челси - 4.95

Ничья - 4.1

Победа ПСЖ - 1.7

Со всеми результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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